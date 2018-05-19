Известна группа крови, повышающая риск пищевых отравлений

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Люди со второй группой крови имеют большую вероятность столкнуться с так называемой диареей путешественников. Это происходит из-за кишечной палочки.

Около 40% россиян являются обладателями второй группы крови, отсюда они более подвержены пищевым отравлениям. Кишечная палочка прикрепляется к клеткам кишечника, из-за этого организм прекращает в полной мере сопротивляться в сторону неприятного расстройства. Любая группа крови не даёт никакой стопроцентной гарантии быть защищённым от вышеупомянутого отравления. Это касается даже редкой четвёртой группы крови. Это расстройство часто называют диареей путешественников, так как бактерии в большем количестве поражают людей, которые живут или посещают развивающиеся страны.

По словам исследователей, это зависит от того, как бактерии выделяют белок, проникающий в кишечные клетки. Это касается обладателей второй группы крови, но не первой или третьей.