Учёные: Даже один укус комара может влиять на иммунитет человека пару дней

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Когда комар начинает кусать человека, то вместе с его слюной в организм попадают сотни и тысячи различных белков вместе с патогенами. Некоторые из них позволяют насекомому пить кровь. Однако остальные из них могут воздействовать разными способами.

О том, что даже один укус комара может влиять на иммунитет человека пару дней, рассказали учёные из Медицинского колледжа Баилор США. В своём исследовании специалисты взяли лабораторных мышей, а затем, при помощи стволовых клеток отредактировали их организм так, чтобы он получил некоторые особенности организма людей. Стоит отметить, что мыши стали обладать белыми клетками крови людей, включая и Т-клетки – главное оружие иммунитета человека.

В итоге, в лабораторных условиях мыши получали комариные укусы без патогенов. После этого учёные решили изучить функционирование человеческих иммунных клеток. Оказалось, что комариный укус вызывает реакцию в иммунной системе, которая использует большее количество клеток и длится дольше, чем предполагалось раньше.

Реакция после укуса наблюдалась максимум на протяжении семи дней. Изменения проходили в крови, коже и костном мозге.