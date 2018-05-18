Учёные рассказали, как месяц рождения собаки влияет на её здоровье

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Исследователи рассказали, почему у щенков, родившихся весной, более низкий риск сердечных заболеваний. Они заявляют, что это связано с предками собак – волками. Исследование было опубликовано «Scientific Reports».

Учёные изучили данные о 130 тысяч собак 253 разных пород из Ортопедического фонда животных. Они учитывали такие характеристики как дату рождения животного, цвет меха, пол, породу, регистрационный номер, название теста, дату испытания, дату отчета и заключение теста. Всё это помогло исследователям собрать информацию о собаках с сердечно сосудистыми заболеваниями.

Они обнаружили, что у щенков, родившихся в апреле и мае, был самый низкий риск сердечных проблем: 20 % из 27% ниже среднего, что резко контрастирует с щенками, родившимися в июле и августе, которые находятся в зоне риска – 44% и 33% выше.

Такую разницу учёные объясняют тем, что после того, как собаки стали домашними, они стали размножаться круглый год, в отличие от своих предков – волков, которые производят своё потомство на свет исключительно весной.

Автор исследования доктор Мэри Боланд сказала, что данная гипотеза вполне аргументирована. Она также добавила, что есть данные о том, что предрасположенность к различным болезням и состояниям зависит от времени года, когда рождается животное. Это не ограничивается только собаками, а также включает всех животных и даже людей.