В МГУ появился новый метод диагностики синдрома сухого глаза

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Учёные предложили установить количество влаги роговицы исходя из коэффициента отражения.

Специалисты из Международного научного лазерного центра МГУ вместе с иностранными коллегами создали неинвазивный метод диагностики синдрома сухого глаза. Для установления данного синдрома и нескольких других заболеваний врач должен знать, как роговица обволакивается влагой.

"Нововведение радикально отличается от нынешних и действующих в наше время способов офтальмологической проверки, так как считается абсолютно неинвазивным", - отмечает работник МГУ Илья Ожередов.

Как он утверждает, образец устройства уже находится на клинических испытаниях, после этого учёные сделают выводы в сфере диагностического значения данного метода.