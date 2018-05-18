Ученые отслеживают настроение учеников в школах Китая

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Для этого в классе установили три специальных камеры, которые фиксируют изменения в мимике детей. После, полученная информация обрабатывается программой «Интеллектуальная система контроля поведения в классе».

В школах Китая отслеживают настроение учеников. Об этом сообщает South China Morning Post. В некоторых учебных заведениях апробируют новую технологию «Интеллектуальная система контроля поведения в классе». В ее основе лежит технология сканирования лица людей, а после интерпретация полученных данных в шкалу. Сообщается, что учитель будет знать, как на учеников влияет новая информация, замечания, новое задание и т. д. В школах Китая отслеживают настроение детей в рамках пилотного проекта, а если методика оправдает свое действие, то станет широко используемой.