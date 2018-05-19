Давно известное лекарство оказалось эффективным против БАС

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Медики постоянно ищут медикаменты, которые помогут облегчить течение некоторых разновидностей наследственного бокового амиотрофического склероза, который является неизлечимым прогрессирующим заболеванием. Случайно выяснилось, что помочь в его лечении может лекарственное средство, которое на рынке известно уже давно.

БАС является прогрессирующим заболеванием, от которого страдает значительное число людей. Известно, что БАС - неизлечимое и неуклонно прогрессирующее заболевание, атакующее отделы нервной системы, которые контролируют движения. В течение нескольких лет болезни пациенты теряют контроль над своим телом и садятся в инвалидную коляску, а средний срок от момента постановки диагноза до смерти составляет от 3 до 5 лет. Согласно статистике, с таким заболеванием сталкивается от 5 до 10% пациентов, которые получают его по наследству.

Специалистам удалось выяснить, что открытое ещё в 1980 годы лекарство из класса нейропротекторов под названием эбселен может стать средством лечения самых разных расстройств нервной системы. В частности, этот препарат восстанавливает некоторые пропущенные отрезки в деле сборки SOD1, включая димеризацию и связывание цинка. Теоретически препарат может предотвратить скопления SOD1 в сгустки, которые вызывают БАС.