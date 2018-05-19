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Такое мнение высказал российский исследователь, кандидат физико-математических наук, замдиректора МИЭМ им. Тихонова и участник проекта «Молнии и их проявления» Александр Костинский. Ему не понятно, как «светящийся шар» появляется именно в облаках, хотя исследования показывают, что он там быть не должен.

На основании этого российские учёные назвали молнию самым опасным и непонятным явлением. В сообщении отмечается, что зачастую заряды достигают поверхности Земли. Это означает, что в облаках есть напряжение в миллионы вольт. Каждую секунду в небе над нашей планетой появляются сотни молний.

Учёных также интересует то, как подобные электрические заряды появляются на других планетах. Молнии изучали в начале 2000-х годов. Тогда было выяснено, что они появляются на высоте в районе 200 тысяч километров. Во время самого процесса внутри облака появляется не только молния, но и вспышки радиоизлучения, которое длится всего несколько микросекунд. Учёные называют их внутриоблачными разрядами.

По словам Александра Костинского, молнии хоть и изучены, но остаётся много загадочных аспектов, которых сильнейшие мировые умы ещё не коснулись. Кроме того, данное природное явление очень опасно, ведь из-за него возникают пожары, гибнут люди с животными, а также уничтожаются большие деревья.