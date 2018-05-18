Учёные придумали, как улучшить сперму лошадей

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Исследовательская группа Университета Кордовы разработала новую методику криоконсервации, которая позволит улучшить качество спермы лошадей. Инновационный процесс больше не будет влиять на структуру сперматозоидов при понижении температуры.

Для значительного улучшения методики были использованы криопротекторы. Это соединения, проникающие в ткани и действующие непосредственно в клетках. Их предназначением является остановка образования кристаллов льда при понижении температуры. Но и данный метод оказался непрактичным. Специалисты Университета Кордовы доказали, что криопротекторы при входе в клетки повреждают сперму и влияют на плодородность.

Новый вид не воздействует на внутреннюю часть клеток, оставляя свой след исключительно на внешней оболочке. В частности, были использованы протравители, состоящие из бычьего сывороточного альбумина (БСА). Это антиоксиданты белков и сахарозы, чья основная функция заключается в увеличении вязкости. Благодаря этому методу уменьшается количество льда на сперме лошадей и прочих животных при криоконсервации. Первые испытания начнутся уже осенью 2018 года.