Американские учёные составили список продуктов, повышающих интеллект

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Первыми в рейтинге оказались лесные ягоды. Отличным примером послужит клюква. Она полезна для мозга из-за высокого содержания веществ-антиоксидантов, которые в прямом смысле помогают человеку поумнеть.

Американские учёные из Национального института здравоохранения в Мэриленде также отметили в своём списке продуктов, повышающих интеллект, чернику. Эта ягода, оказывается, хорошо воздействует не только на зрительную систему человека, но и на его умственное развитие. Эксперименты показали, что регулярное употребление черники показывает неплохие результаты.

Исследователи также отмечают, что если человек хочет большего эффекта от употребления черники с клюквой, то ему стоит увеличить употребляемую в пищу дозу капусты и свеклы. В этих овощах есть такие микроэлементы, которые очень нужны головному мозгу. В результате более продуктивной работы мыслительного органа повышается общий интеллект.