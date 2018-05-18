В Астрахани впервые удалили раковую опухоль с головного мозга

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Речь идёт о работе нейрохирургов Александро-Мариинской больницы. Подобная операция была проведена в регионе впервые. Местный житель уже несколько лет страдал онкологическим заболеванием. Его состояние стало ухудшаться. Сначала хотели отвести в Москву, но было уже поздно, поэтому решили оперировать на месте.

У мужчины была агрессивная форма опухоли головного мозга, которая называется мультиформной глиобластомой. Она расположилась в эпифизе мозга.

Пациенту раньше уже проводили в Александро-Мариинской больнице эндоскопическую операцию. Однако врачи посоветовали проводить дальнейшее лечение в московской клинике. Но этому случиться не было суждено.

Со временем состояние мужчины начало ухудшаться. Он попал в больницу в очень тяжёлом состоянии. Так как до Москвы он мог вообще не доехать, было решено в экстренном порядке провести ему операцию в отделении нейрохирургии АМОКБ.

В итоге в Астрахани и регионе хирурги впервые удалили раковую опухоль с головного мозга человека. Говоря о пациенте, то его болезнь была осложнена рядом сопутствующих болезней. Но после врачебных сборов с учётом общей картины и данных с томографии провели тотальное удаление мультиформной глиобластомы.

Сейчас мужчину выписали. Его состояние удовлетворительное.