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Агентство Синьхуа сообщает, что уникальное покрытие осталось цело после удара стального шарика весом в 55 граммов, падающего с метровой высоты. Стекло толщиной 0,12 мм - тоньше двух листов бумаги для принтера.

Ученые из Китая создали супертонкое стекло. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на сотрудников Бэнбуского проектного института, который действует под протекцией China National Building Material Group. Известно, что толщина новинки составляет 0,12 мм. Продолжить изучение разработки ученые из Китая планируют далее, чтобы добиться результата в 0,1 мм.

Те, кто создали супертонкое стекло надеются, что результаты их исследований смогут стать хорошей основой для развития отрасли нанотехнологичных разработок. Использовать стекло можно для устройств электроники, которое занимает лидирующие позиции во всем мире.