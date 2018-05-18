Учёные из Перми разработали новое лекарство от артрита и артроза

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Считается, что препарат не такой токсичный, как его аналоги. Известно, что новинку назвали «Пирон», а его доклинические испытания уже были завершены.

Учёные из Перми, которые работают в ПГНИУ, рассказали, что новое лекарство «Пирон» способно лечить людей от болезней суставов, таких как артрит и артроз.

Препарат в виде таблеток запатентовали ещё в 2016 году. Кроме того, доклинические испытания проводили целых пять лет. За это время исследователи из Пермского университета изучили больше двух тысяч химических соединений. В итоге, как заявили специалисты, «Пирон» получился не таким токсичным по сравнению с аналогичными средствами. Кроме того, он не вызывает раздражения внутренних органов.

Завкафедры фармакологии и фармации ПГНИУ Виктор Котегов рассказал, что в сравнении с диклофенаком натрия и целекоксибом – ближайшими аналогами, новое лекарство не обладает ульцерогенностью. Это означает, что оно не вызывает лекарственную язву желудка.

По словам Котегова, молекула, которую синтезировали учёные, имеет избирательное действие на организм, не оказывая сильного токсичного влияния. Это позволяет воздействовать на болезни точечно, и избегать различных побочных эффектов.

Сейчас специалисты проводят переговоры с инвесторами, чтобы приступить к клиническим испытаниям «Пирона».