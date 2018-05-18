Врач: Чёрный перец улучшает работу мозга

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Чёрный перец или его смесь считаются отличной профилактикой некоторых недугов и способствуют оздоровлению клеток иммунитета.

"Чёрный перец - это действенная панацея от дискомфорта в желудке, несварения, изжоги и вздутия живота. Он способствует ускорению циркуляции крови и улучшает функционирование мозга, как впрочем и всей нервной системы", - рассказывает врач Виктория Савицкая в интервью журналистам.

Она рекомендует заправлять все блюда чёрным перцем тем, кто хочет похудеть. Он разрушает жировые клетки и улучшает метаболизм. Другой сорт чёрного перца тоже является полезным. Например кайенский перец, являющийся мощным антиоксидантом. Он предотвращает от многих недугов и замедляет процесс старения. Кайенский перец, кроме всего прочего, рекомендуется при простуде и гриппе. Его стоит употреблять при диабете, похмелье, астме и прочих недугах.

Одним из главных полезных качеств чёрного перца врач называет то, что эта приправа улучшает работу мозга, поэтому её следует употреблять тем, кто регулярно испытывает умственные нагрузки.