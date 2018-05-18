Ученые нашли неожиданные полезные свойства табака

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Австралийские исследователи нередко в последнее время удивляют научное сообщество сенсационными открытиями. На этот раз биологам удалось найти белок, противодействующий опасным инфекциям, в растении, которое ранее считалось полностью вредным.

Ученые нашли неожиданные полезные свойства разновидности табака Nicotiana alata, который имеет в своей структуре белок, способный убивать не только вирусные инфекции, но и раковые клетки. Пептид NaD1, в отличие от искусственных антибиотиков, не вызывает у патогенных грибков Candida albicans иммунитет, зато моментально разрушает их наружный слой. Таким образом, выделенный из табака белок может стать основой препаратов для лечения опасных заболеваний, вызванных золотым стафилококком, энцефалитным вирусом и ВИЧ.

В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, от различных инфекционных заболеваний умирает каждый восьмой человек в мире. Ранее прогнозировалось, что в последующие годы смертность от инфекций будет возрастать в геометрической прогрессии из-за мутаций патогенных бактерий, которые становятся устойчивыми к действию антибиотиков. Открытие австралийских ученых может изменить ситуацию к лучшему.