Ученые одолевают бессмертные раковые опухоли

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Ученые постоянно занимаются поисками медикаментов, которые помогут побороть онкологические заболевания. Так, ученым из Швейцарии удалось обнаружить два фермента, которые помогут сделать бессмертную раковую опухоль уязвимой.

Ученые-биологи из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) несколько лет занимались поисками вещества, которое поможет спасать жизнь раковым больным, одолевать бессмертные раковые опухоли и предотвратить развитие онкологического заболевания. В ходе проведения лабораторных экспериментов им удалось обнаружить два фермента, которые делают раковые клетки уязвимыми.

Установлено, что перед делением клетки ДНК завернуты в хромосомы, которые защищают их от физических и химических повреждений. Хромосома заканчивается теломерами, которые имеют высокую чувствительность к окислительному повреждению, что ограничивает их способность к репликации после каждого деления. Укорачивание концов хромосом является основной причиной клеточного старения.

Обнаруженные ферменты PRDX1 и MTH1, обладающие антиоксидантным действием, и предотвращают повреждение теломер активными формами кислорода. Блокировка активности данного соединения сделала бессмертную опухоль уязвимой и поспособствовала ее уменьшению. Ученые уверены, что данное открытие даст возможность достичь серьезных успехов в борьбе с раком.