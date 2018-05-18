Учёные из Великобритании рассказали о новом смертельном грибке

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Он сможет настолько эволюционировать, что специальные препараты не смогут его вылечить. Виной всему – противогрибковые средства в медицине и сельском хозяйстве, из-за чего гибнут только слабые культуры.

Учёные из Эксетерского университета Великобритании и Имперского колледжа Лондона рассказали о потенциальном появлении нового вида смертельного грибка. Информацию о научной работе сообщают тематические издания.

Исследователи считают, что постоянное употребление в медицине и сельском хозяйстве фунгицидов приведёт к том, что погибнуть могут только слабые грибки. Более же сильные грибки не просто выживают, но и эволюционируют. Это уже, в свою очередь, даст возможность появится аналогу супербактерий - новому смертельному грибку.

По словам специалистов, сейчас смертность от болезней, вызванных грибками, уже сопоставима с уровнем смертности от СПИДа и туберкулёза. Кроме того, из-за грибков умерло больше людей, чем от малярии и рака груди. Для предотвращения деятельности таких опасных грибков учёные хотят провести более подробные исследования и сделать лекарство, которое боролось бы с угрозой.