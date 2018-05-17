Ученые создали эмоционального шипастого робота

Вчера, 22:51

Американские специалисты признались, что для более тесного контакта человека с подобными разработками необходимо наладить и тактильное восприятие. Такие меры помогли специалистам научить своего подопечного демонстрировать разные виды восприятия окружающей среды.

Под руководством ученых появился робот, который своими мурашками и шипами на импровизированной коже может выражать разнообразные эмоции. Эмоциональному шипастому роботу помогает и дисплей, на котором появляются чувства голода, радости, грусти, усталости и другие. Эмоции сопровождаются, соответственно, мурашками или шипами, и зависит это от состояния робота.

Эксперты рассказали, что устройство оснащено боковыми панелями, созданными из эластомера. Когда робот радуется или смущается, на этих «имитаторах кожи» надуваются пузырьки, напоминающие мурашки. Но если устройство злится или демонстрирует чувство расстройства, датчики посылают импульсы для появления шипов.