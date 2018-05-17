Ученые: Речь замедляется из-за существительных

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Проанализировав 9 языков, ученые пришли к выводу, что перед существительными речь замедляется. Исследование проводилось лингвистами Цюрихского университета.

Команда лингвистов-теоретиков во главе с Бальтазаром Бикелем решила провести исследование и узнать, перед какой частью речи чаще замедляется артикуляция – существительным или глаголом.

Исследователи записали речь носителей 9 языков, среди которых малочисленные языки – чинтанг, эвенский язык, виннебаго, нцъу и другие. На записях были выделены отдельные слова (около 300 000), которые ученые разбили по частям речи. Далее лингвисты оставили только глаголы и существительные и начали изучать паузы.

Оказалось, что все носители изучаемых языков замедляли речь из-за пауз, которые чаще встречались перед именами существительными. Однако замедление перед глаголом также было, но только в одном из взятых на исследование языков – английском.

Ученые объяснили, что имена существительные люди используют, когда им необходимо сказать о том, о чем ранее речи не шло. Это и способствует паузам, которые в последнее время заметно замедлили живую речь.