Новая вакцина защищает от ВИЧ на шесть месяцев

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Специалистам фармацевтической компании Inovio удалось разработать вакцину которая после завершения испытаний на добровольцах, показала обнадеживающие результаты. Сделан еще один значительный шаг в увеличении длительности иммунного ответа.

Разработанная вакцина активизирует иммунный ответ организма на патоген и защищает от ВИЧ на шесть месяцев. То есть, в течение полугода организм человека способен не только распознавать вирус иммунитета человека, но и успешно с ним бороться, защищаясь от заболевания ВИЧ-инфекцией. Ранее все попытки создать вакцину от ВИЧ заканчивались неудачей из-за высокой иммунной толерантности организма именно к этому патогену.

Дальнейшие исследования и разработка новой методики на основе уже полученных результатов может привести к созданию долгосрочной вакцины. На данный момент система ВААРТ, при которой профилактика и стабилизация обеспечивается несколькими препаратами, неэффективна и дает множество побочных явлений.