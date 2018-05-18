Тюлени помогли учёным изучить температуру воды в Антарктике и уровень солей

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Исследователи Швеции и Великобритании сравнивали полученные данные о водных массах в море Амундсена. Речь идёт о данных разных времён года. Оказалось, что слой глубоких тёплых водных масс в период с августа по октябрь на 50 метров больше. Материалы исследования опубликованы в тематическом издании.

Антарктический ледяной щит занимает порядка 98% всей Антарктиды. Эта территория считается самым крупным скоплением льда на нашей планете. Самым нестабильным ледником считается Пайн-Айленд, который каждый год теряет порядка 45 миллиардов тонн льда. Если запад Антарктического щита растает, то уровень мирового океана вырастет на целых 3,2 метра.

Таяние в это регионе происходит из-за моря Амундсена, а точнее из-за тёплой и солёной воды. Слой такой воды располагается на глубине от 350 до 650 метров. Температура превышает 0 градусов Цельсия, а солёность в среднем составляет около 34,7 промилле.

Несмотря на это, о роли данной воды известно мало. Антарктику обычно изучают летом. Сейчас же учёные под руководством Фабьяны Роке из Стокгольмского университета изучали температуру воды в Антарктики и уровень соли, а помогли им в этом случайно тюлени.

Начиная с февраля по декабрь 2014 года, исследователи закрепили на 14 тюленях датчики и изучали глубины моря Амундсена. Оказалось, что зимой слой воды толще на 50 летом и теплее в среднем на 0,003 градуса больше, а также содержит увеличенное количество соли.

Учёные решили, что в Западной Антарктике зимой ледники тают быстрей из-за солёной воды. Интересно, что перепады температуры возле знаменитого Пайн-Айленд были меньше. Это означает, что он тает по другим причинам.