В России разработали макет десантного модуля для Марса

Сегодня, 19:04

На очередной встрече в Нидерландах российско-европейская экспертная команда решили завершить этап системного проектирования миссии "ЭкзоМарс-2020".

Недавно стало известно, что российские специалисты создали десантный модуль для Марса. Защиту системного проекта признали успешной, в ходе чего российская и европейская промышленности могут приблизиться к этапу наземной отработки и изготовлению изделия для вышеуказанной миссии.

Роскосмос отметил, что это поспособствует запуску космического аппарата, который запланирован на лето 2020 года. В марте прошлого года в ЕКА рекомендовали две области на Марсе, где могут быть высажены марсоходы и посадочные платформы. Стоит отметить, что там было сосредоточено большое количество воды в ранний период появления планеты. До этого в ЕКА одобрили закон о финансировании проекта на сумму 400 миллионов евро.