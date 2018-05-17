На затонувшем 800 лет назад судне найдена табличка «Сделано в Китае»

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В ходе экспедиции археологи обнаружили корабль, на котором еще сохранились остатки керамической посуды и других изделий. Благодаря этому специалисты установили точное время, когда судно было затоплено.

Судно нашли в Яванском море в девяностых годах, ученые установили, что корабль затонул в тринадцатом веке. На керамической посуде найдены таблички «Сделано в Китае». Установлено, что судно может быть датировано 1162 и 1278 годами. Один из ученых рассказал, что на посуде есть надпись «Цзяньнин Фу». Известно, что префектура до 1162 года обозначалась другими словами, поэтому кораблекрушение состоялось не ранее именно этого срока.

С другой стороны, префектура Цзяньнин Фу была завоевана семьей Юань в 1278 году, которая переименовала район. В конечном итоге, именно эти надписи помогли ученым определить точные рамки происхождения корабля.