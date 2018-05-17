В Сети появились уникальные кадры, как линяет мексиканский паук-птицеед

Сегодня, 18:04

В Сети появилась видеозапись линьки мексиканского красноколенного паука-птицееда. Ролик, показывающий семичасовой процесс за несколько минут, выглядит ужасающе даже для тех, кто не боится пауков.

Мексиканский красноколенный птицеед живёт около 30 лет и линяет несколько раз на её протяжении. В ролике, снятом в зоопарке Цинциннати, штат Огайо, отлично виден процесс того, как паук меняет кожу, лежа на спине. Для того, чтобы линять членистоногому приходится часто сокращаться, а весь процесс занимает около 7 часов.

Специалисты отмечают, что подобная процедура необходима для многих пауков, так как они вырастают из своих экзоскелетов, которые защищают их внутренние органы. Перед этим они перестают питаться на протяжении двух недель, чтобы не застрять. Если пауку не удастся вылезти из экзоскелета, то в большинстве случаев он погибает. Перед линькой членистоногое проходит и через другие изменения, такие как изменения в цвете.

Мексиканский красноколенный птицеед является довольно распространённым домашним питомцем из-за своих размеров и окраса. Также от своих сородичей он отличается низким уровнем агрессии и практически безопасным для человека ядом.