Американские учёные выяснили количество «мёртвых звёзд» у Солнца

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Оказывается, что четверть из всех белых карликов, которые находятся возле главного светила нашей системы, появились в результате слияния.

Американские учёные при помощи запущенного в 2013 году зонда GAIA выяснили, что у Солнца существует порядка 14 тысяч белых карликов. Четверть из них появилась в результате слияния других «мёртвых звёзд». Информация об этом опубликована в тематических изданиях.

Из 14 тысяч указанных космических тел часть из них находится в паре с обычными светилами. Оказывается, по словам американских учёных, общее количество пар белых карликов меньше, чем считалось раньше. Причина проста – эти тела сливаются друг с другом чаще, чем человечество считало ранее.