Климатологи: Озоновый шар Земли вновь разрушается из-за фреона

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К такому выводу пришли учёные из NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований). Дело в том, что это вредное вещество накапливается высоко в атмосфере и под действием начинает разлагаться, в результате чего выделяя атомарный хлор.

По словам исследователей, хлорфторуглероды долго считались безопасными. Вещества из этой группы добавляли в детали холодильников, аэрозолей и так далее. Однако в 1970-х годах учёные выяснили, что химические соединения никуда не пропадают. По словам климатологов, они попадают в верхние слои атмосферы Земли. Там ультрафиолет заставляет вещества разлагаться, в результате чего выделяется атомарный хлор. Именно последний и разрушает озоновый шар планеты.

Когда открытие было сделано, ситуация уже была тяжёлой, ведь над многими регионами появились озоновые дыры. В итоге, в 1987 году был принят Монреальский протокол, который запрещал производить хлорфторуглероды. В результате озоновые дыры начали закрываться.

Больше всего атмосфера страдала и разрушалась от фреона в 1993 году. Затем показатель упал на 15%, но в последние пару лет он снова начал вырастать. По словам климатологов, в 2014-2016 годах выбросы фреона в озоновый шар Земли выросли на четверть.

Есть пару теорий. Одна из них гласит, что причина – утечка фреона из старых резервуаров. Вторая – тайное и незаконное производство. Полученные данные показывают, что больше всего фреона над Китаем, Кореей и Юго-Восточной Азией.