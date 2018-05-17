Протоны назвали самой плотной формой материи во Вселенной

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Американские ученые провели исследование, в ходе которого определили, что самой плотной материей являются протоны. Давление в них в 10 раз больше чем в центре нейтронных звезд.

Исследователи из лаборатории Джефферсона (США) провели исследование по изучению давления внутри протонов. Установлено, что оно составляет 1035 паскалей и является большим, чем давление внутри других объектов Вселенной. Подробную информацию о ходе эксперимента ученые опубликовали в специализированном журнале Nature.

Установлено, что протоны, которые входят в состав ядра атома, не являются элементарными частицами. Протоны сформированы из более мелких частиц, которые называются кварками и соединяются друг с другом при помощи глюонов. В ходе эксперимента физики сталкивали протоны с другими частицами, которые были разогнаны до большой скорости.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что около центра протона давление является положительным и расталкивает кварки, но при увеличении расстояния от центра — оно становится отрицательным и начинает связывать частицы. Пик отталкивания приходится на расстоянии около 0,6 фемтометра от центра протона и достигает более 1035 паскалей — это больше, чем давление внутри наиболее плотного объекта во Вселенной — нейтронной звезды.