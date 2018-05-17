В США очевидцы сфотографировали НЛО, который похож на ангела

Сегодня, 15:10

В социальных сетях пользователи массово обсуждают аномальное происшествие, которое на днях случилось в США. Очевидцы сфотографировали НЛО, который изначально перепутали с белым ангелом.

На территории американского округа Джексон в штате Миннесота, после сильной грозы и ливня в небе появился странный объект белого цвета. Изначально загадочный силуэт приняли за ангела, однако позже люди стали говорить о необычном НЛО. Полученный снимок передали на детальный анализ опытным уфологам, которые и вынесут свой приговор.

Однако американский метеоролог Моэ Шамелл отказывается верить в теорию про НЛО и объясняет белый силуэт в небе тем, что это во время грозы произошел спрайт, редкий вид грозовых разрядов, из-за которого остались подобные следы.