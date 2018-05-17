Уфологи считают, что инопланетяне являются дальними родственниками людей

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Теоретики заговора и уфологи из США предложили миру свое новое невероятное открытие. Специалисты утверждают, что между космическими инопланетянами и людьми существует родственная связь.

Приверженцем данной теории является бывший сотрудник американского Пентагона Луис Элизондо, который в свое время возглавлял программу поиска внеземных существ на других планетах. Теперь Элизондо изучил новые предположения уфологов и сошелся на мнении, что гуманоиды, действительно, являются древними родственниками инопланетных существ.

Уфологи утверждают, что гуманоиды и люди единственные существа, которые наделены интеллектом, также мы имеем подобное строение тел и можем выживать при наличии кислорода и водных ресурсов. Также охотники за НЛО предупреждают, что пришельцы уже давно вышли на связь и следят на человечеством при помощи летающих тарелок.