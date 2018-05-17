Специалисты реанимировали «мертвый» спутник системы ГЛОНАСС

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До старта ракеты-носителя со спутником «Глонасс-М», который должен пополнить орбитальную группировку навигационных аппаратов, остается ровно месяц. Тем не менее, сотрудники ИСС имени Решетнева вернули в строй предшественника, который замолчал в конце апреля.

Специалисты буквально реанимировали спутник системы ГЛОНАСС, который после максимальных девяти лет работы на околоземной орбите прекратил подавать сигналы. Таким образом, группировка из 23 навигационных аппаратов вновь может функционировать в расчетном режиме. Тем не менее, старт следующего спутника состоится по расписанию, 17 июня.

По мнению экспертов, операция по введению в строй спутника, отработавшего лишние два года, является уникальным событием и свидетельствует об огромном потенциале российских специалистов. После очередного пополнения группировки можно будет утверждать, что точность отечественной системы ГЛОНАСС не уступает по точности GPS США.