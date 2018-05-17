Ученые: Никотиновая зависимость усиливает чрезмерный вес

Вчера, 23:45

В ходе исследования ученые установили, что избыточный вес увеличивает шансы человека стать заядлым курильщиком.

Ученые постоянно занимаются изучением причин, которые влияют на пристрастие человека к никотину. Специалисты пытаются установить взаимосвязь между весом человека и желанием курить, за основу были взяты генетические показатели ожирения. В проведении эксперимента приняли участие 450 тысяч человек, за которыми проводилось наблюдение на протяжении нескольких лет.

Опыт показал, что люди, которые обладали излишним весом, оказались более склонными к курению. Согласно статистике, такая категория людей выкуривает значительно больше сигарет, чем курильщик с нормальным весом. После подведения итогов ученым удалось четко определить взаимосвязь между табакокурением и ожирением, причем в таком случае попытка бросить курить не сильно влияет на увеличение веса. Специалисты уверены, что полученные результаты также позволяют предположить наличие общей генетической базы, которая отвечает за никотиновую зависимость и привычку переедать.

Мнение о том, что курильщики не страдают лишним весом, теперь считается ошибочным. В ходе исследования развеян миф о том, что, бросив курить, многие набирают вес.