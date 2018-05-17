Ученые нашли лёгкую причину возникновения рака

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Проблема растущего числа онкологических заболеваний достаточно остро стоит перед человечеством. Ученым удалось обнаружить легкую причину возникновения рака, устранив которую можно избежать болезни.

Американские ученые из Университета Кейс Вестерн занимались изучением причин возникновения онкологических заболеваний. В ходе исследования им удалось обнаружить небывалой длины нити рибонуклеиновой кислоты (РНК), которые приводят к неконтролируемому размножению и развитию раковых клеток.

Изучение данных молекул показало, что они содержат в себе около 20-ти нуклеотидов, а вот информации о самой аминокислоте в них нет. Известно, что такие нити получили название – некотирующимися РНК (lncRNA). Во время эксперимента специалисты сравнили уровень lincRNA внутри онкологической клетки с уровнем внутри здоровой. Оказалось, что в раковых клетках lincRNA содержится свыше 200, что превышает норму в несколько раз.

Установлено, что одна некодируемая РНК lincRNA несет в себе около 91% образцов различных опухолей, а в некоторых образованиях данный показатель превышал норму в 15 раз. Ученые пришли к выводу, что загадочная и ранее неизвестная РНК может вызывать рак. Кроме этого установлено, что lincRNA участвует в клеточной дифференцировке, экспрессии генов и размножении клеток. Специалисты уверены, что блокировка данных РНК позволит избежать развития рака.