Учёные рассказали, кто виноват в грядущей смертельной эпидемии

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По словам исследователей, вирус будет передаваться воздушно-капельным путём. Считается, что Эбола и вирус Зика будут не так опасны, как болезнь будущего. Особенность вируса будет в том, что его генетический материал будет нестабильным, а это позволит инфекции быстро мутировать.

О потенциальной смертельной эпидемии рассказали учёные из Школы общественного здравоохранения в университете Джона Хопкинса. Статья специалистов была опубликована в тематических изданиях.

По словам специалистов, потенциальная грядущая смертельная эпидемия, которая может настигнуть человека через 100, 500, 1000 или 10 тыс. лет, должен стать вирус, передающийся конечно же воздушно-капельным путём.

Учёные считают, по сравнению с такой фантастической болезнью вирус Эбола и вирус Зика будут не такими опасными. Виноват в потенциальной эпидемии может быть сам РНК и ДНК вируса. Дело в том, что болезнь будет не стабильна и сможет мутировать, а как известно, к такой мутирующей болезни найти вакцину практически невозможно.

По словам исследователей, вирус будет обходить иммунную систему людей с лёгкостью. Специалисты также рассказали о свойствах, которыми должна обладать такая болезнь. Во-первых, человек должен заразиться и только через некоторое время у него могут появляться симптомы. Также для иммунитета большинства людей вирус должен быть новым. Из-за последнего организм не сможет с ним бороться.