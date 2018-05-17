Тюменские медики спасли мужчину с 4-й стадией рака

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К тюменским онкологам за помощью обратился 33-летний мужчина с 4-й стадией рака. Специалистам удалось спасти пациента и побороть болезнь.

К онкологам «Медицинского города» в Тюмени обратился 33-летний пациент, у которого уже развилась четвертая стадия рака, произошла деформация лица, верхняя челюсть была разрушена болезнью, а гайморовы пазухи полностью заполнены клетками опухоли. Известно, что опухоль у мужчины возникла после посещения стоматолога год назад, до момента ее лечения она достигла уже семи сантиметров, что сделало невозможным ее хирургическое устранение, поэтому было принято решение об облучении. К моменту обращения в «Медицинский город» у пациента все лицо было покрыто язвами и обрело неправильную форму.

Тюменским специалистам удалось полностью прочистить носовые проходы и освободить их от опухолевых клеток. Положительным является то, что у пациента не было метастаз. На данный момент мужчина уже выписан из больницы, ему необходимо явиться для проведения контрольной томографии через полтора месяца. Если результаты будут положительными, то тюменские онкологи смогут с уверенностью сказать, что рак удалось побороть. Такого эффекта удалось достичь при использовании лучевой терапии в сочетании с внутриартериальной химиотерапией.