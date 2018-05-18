Ученые отследили эволюцию ящериц с зеленой кровью

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Американские зоологи отследили полную эволюцию ящериц с зеленой кровью. Установлено, что им удалось поменять цвет крови с малиновой на зеленую четыре раза.

Группа американских ученых, которые занимались изучением зеленокровных ящериц напечатали результаты своего эксперимента в научном журнале Science Advances. Им удалось провести филогенетический анализ 51 вида ящериц, из которых шесть с зеленой кровью.

Известно, что зеленокровные ящерицы обитают на острове Новая Гвинея, а их кровь приобретает такой цвет из-за большого количества в ней биливердина – желтого пигме6нта. Кровь такого цвета дает специфический оттенок и мышечной ткани, костям и слизистой. Установлено, что такой пигмент образуется в результате распада комплекса гемоглобина и ионов железа. Для большинства позвоночный такой пигмент токсичен и вызывает их смерть, но зеленокровные ящерицы научились выживать с его присутствием в организме.

Что послужило тому, что ящерицы приспособились к высокой концентрации биливердина в крови — неизвестно. Также остается загадкой, как пресмыкающиеся справляются с такой концентрацией токсичного вещества. В ходе исследования удалось выяснить, что последний общий предок всех шести видов зеленокровных ящериц имел островное происхождение. Также исследователи выяснили, что эта особенность возникала у разных видов четырежды, независимо друг от друга. Ученые рассчитывают продолжить исследование и выявить гены, ответственные за зеленую кровь у сцинков.