Вчера, 23:15

Как они выяснили, недостаток денежных средств увеличивает вероятность развития слабоумия в старческом возрасте.

Результаты долгих исследований, участниками которых стали около 6 тысяч человек из Англии, родившихся с 1902 по 1943, показали потенциальные общественно-экономические факторы, которые влияют на вероятное возникновение синильной деменции, относящейся к нейродегенеративному заболеванию.

Специалисты выяснили, что родившиеся после 1925 года люди обладали большими различиями между собой по уровню зарплаты, чем их предшественники. Это позволяет сделать вывод, что состоятельность в позднем возрасте уменьшала вероятность развития у человека деменции. И наоборот, у малоимущих чаще могли возникать нейродегенаритвные заболевания.

Исследователи уверены, что успешное финансовое положение напрямую влияет на социальную активность, что может сохранить когнитивные функции на протяжении долгого времени.