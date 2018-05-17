В космосе обнаружены следы кислорода

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Ученые постоянно занимаются поисками планет, куда человек может переселиться с Земли. Так, исследователи обнаружили в далекой галактике следы кислорода.

Группа ученых под руководством японца Такуя Хасимото занималась поисками в космосе мест, куда человек мог бы переселиться с Земли. Так, используя радиотелескоп им удалось найти следы кислорода в одной из самых далеких галактик MACS1149-JD1, которая расположена на расстоянии 13,28 миллиарда световых лет от нашей планеты. Для проведения своего исследования специалисты использовали радиотелескоп ALMA и оптический телескоп Very Large Telescope (VLT).

Установлено, что в данной галактике формирование звезд произошло через 250 лет после Большого Взрыва, хотя ранее точную дату их развития установить было невозможно. Такуя Хасимото заявил, что обнаружение кислорода на таком дальнем расстоянии от Земли раздвигает границы исследования космоса. Ученый признался, что такое открытие его очень взволновало, ведь оно может перевернуть ранее существующие догмы. Результаты своего исследования международная группа ученых разместила в специальном научном издании Science Daily.

Напомним, что ранее ученые уже находили следы кислорода на расстоянии 13,1 миллиарда световых лет. Для проведения данного исследования также использовался телескоп ALMA.