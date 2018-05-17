Учёные научились восстанавливать работу конечностей после инсульта

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Всё дело в ритмических стимуляциях короткими магнитными импульсами моторных зон коры головного мозга больного пациента. Информация об этом появилась в тематических изданиях.

Специалисты провели исследования, которых всего было 29. В них участвовал 351 пациент, который перенёс инсульт, и 152 здоровых человека. Оказалось, что восстановить работу парализованных конечностей после инсульта может короткая и ритмическая стимуляция магнитными импульсами. Посылалась она в моторные зоны коры головного мозга исследуемых.

По словам учёных, такая процедура является очень полезной, как и для людей, которых парализовало после инсульта, так и для обычных здоровых граждан.