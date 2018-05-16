В атмосфере Земли сгорят два российских спутника-шпиона

Вчера, 22:55

Российские спутники "Целина" вскоре сойдут с орбиты и сгорят в плотных слоях атмосферы. Сегодня устройства окончат свое существование в космосе, не долетев до Земли.

"Космос-1707" и "Космос-1766" были запущены около 30 лет назад с космодрома Плесецк. В данный момент срок эксплуатации аппаратов подошел к концу и все ресурсы истощены. Спутники были предназначены для отслеживания и определения координат наземных радиоизлучающих средств. После обнаружения объекта устанавливалось его назначение, тип, характеристики и режимы работы.