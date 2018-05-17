Учёные: Физические упражнения помогут бороться с предрасположенностью к ожирению при менопаузе

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Североамериканские учёные рассказали о том, как физические упражнения помогут женщинам бороться с ожирением после наступления менопаузы. Исследования, опубликованные в журнале Menopause, доказывают то, что регулярные физические тренировки позволят противостоять генетической предрасположенностью.

Специалисты отмечают, что часто женщины винят генетику в том, что они набирают излишний вес. Как показывают исследования, предрасположенность организма значительно влияет на увеличение или уменьшение массы тела. Однако новейшие данные доказывают обратное. Новые исследования показали, что изменения в весе, которые случаются в период менопаузы, можно предотвратить, прибегая к физическим упражнениям.

Особенно это важно для женщин в возрасте 70 лет и старше. Физические упражнения не только положительно сказываются на массе тела, но и помогают держать мышцы в тонусе, укрепляют кости и нормализуют обмен веществ. Ведущий специалист Джоан Пиркентон отмечает, что генетика значительно влияет на вес, но активный и здоровый образ жизни позволяет с ней бороться.