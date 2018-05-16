Учёные: На поверхность МКС прилетело вещество из созвездия Центавра

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Российские специалисты продолжают исследование того, что удаётся обнаружить на поверхности МКС. Эти усилия производятся не зря. Они приносят всё новые и новые открытия.

После последних исследований, на поверхности орбитальной станции было найдено вещество гольмий. Считается, что в нашей Вселенной оно чаще всего встречается в созвездии Центавра на звезде Пшибыльского.

Эксперименты с установкой на МКС «ловушек» для мелких частиц российские учёные начали в 2010 году. Им удаётся, таким образом, «поймать» космическую пыль и доставить на Землю для изучения её состава.

За этот период российские учёные получили 19 подобных проб с МКС. Они собираются во время выхода наших космонавтов в открытый космос.

Последние собранные образцы космической пыли впервые показали, что в них значимая концентрация такого элемента, как гольмий. Он относится к латаноидам и очень редок. На Земле этот элемент может иметь лишь рассеянное состояние.

То, что в доставленных образцах он обладает повышенным содержанием, может быть связанным только с одним. Учёные считают, на МКС попала космическая пыль Вселенной, доставленная метеороидным веществом.

Аномальное содержание гольмия, как полагает современная наука, есть только на звезде Пшибельского в созвездии Центавра. Она находится от Солнца на расстоянии 410 световых лет.