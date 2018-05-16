Ученые: Существует оптимальный возраст умильности собак

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Американские ученые провели любопытное исследование. Оказывается, не в любом возрасте щенята бывают милые.

Психологи из Америки считают, что степень «одичалости» собак растет и все меньше людей заводят обычных дворняг. Эти доводы послужили причиной выводов о том, что желание людей завести собаку напрямую зависит от ее трогательного внешнего вида.

Именно поэтому ученые решили провести достаточно неординарное исследование и выяснить, в каком возрасте щенки предельно милые. Эксперимент заключался в том, что свыше пятидесяти испытуемым показывали фото черно-белого качества трех пород собак: джека-рассела, белой овчарки и кане-корсо.

Снимки каждой породы были показаны в разных возрастных периодах – от самого рождения до 7 месяцев, то есть до того возраста, когда мать перестает вскармливать детенышей и они начинают самостоятельное существование.

По результатам эксперимента выяснилось, что щенок породы кане-корсо наиболее милый в возрасте 6,3 недель, джек-рассел достигает своей «милоты» в 7,7 недель, а белая овчарка тронула испытуемых в возрасте 8,3 недель. Примечательно то, что собаку породы кане-корсо оценивали ниже остальных. Это объясняется тем, что собак черной или какой-либо другой темной окраски забирают с приютов и улиц намного реже остальных.