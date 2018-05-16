Ученые выяснили, как динозавры высиживали яйца

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Ученые Китая, Японии и Канады изучили кладки Elongatoolithus, Macroolithus и Macroelongatoolithus и выяснили, что динозавры, снесшие эти яйца, весили от 40 кг до 1,5 тонны.

В ходе исследования было установлено, что диаметр кладки зависел от размеров динозавра. Соответственно, чем больше был ящер, тем больше была кладка, формы которой не зависели от размеров яиц.

В гнездах небольших и средних особей яйца были выложены в несколько слоев, а более крупных обитателей древней эры выкладывали яйца только в один слой. У элонгатоолитусов диаметр кладки составлял от 35 до 66 сантиметров, а у крупных макроэлонгатолитусов – от 104 до 236 сантиметров.

Яйца небольших динозавров выдерживали вес ящера, поэтому они располагались близко к друг другу, а более крупные особи выкладывали свое потомство по кругу, оставляя пространство по центру. Это делалось для того, чтобы динозавр мог согревать яйца, но не садиться на них полностью, чтобы не повредить скорлупу.

Еще в 2014 исследователи обнаружили в Аргентине останки самого крупного динозавра, проживающего на Земле 77 млн лет назад. Ящерица была длиною в 26 метров и весила около 60 тонн. По предположению специалистов, это животное погибло в результате наводнения.