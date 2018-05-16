Эксперты рассказали о разнице между аллергией в помещении и снаружи

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Симптомы аллергии проявляются не у всех одинаково, также отличаясь и по тому, что её вызывает – присутствие в помещении или снаружи. Американские специалисты рассказали, как определять эту разницу.

По словам аллерголога Клиффорда Бассета из Нью-Йорка, иммунная система не различает, на что организм более чувствителен – траву или собак, например. Просто некоторые аллергены более распространены на открытом воздухе, а другие – в помещении. Однако это не значит, что реакция на них будет одинаковой. Аллерголог из Чикаго Сарена Савлани заявила, что каждый аллерген по своему уникален. Есть отличия даже в проявлениях на плесень, пыль и пыльцу, как сообщает VistaNews.

Чтобы определить, откуда именно аллергия, следует обратить внимание на время, когда она начинается и сколько длится. Если симптомы проявляются круглый год, то, скорее всего, проблема в доме, а если только весной и летом, то аллерген с большей вероятностью наружный. Однако для определения полной картины лучше обратиться к врачу.