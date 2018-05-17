Статьи Википедии отольют в металле и отправят на Луну

Сегодня, 04:30

Владельцы некоммерческой компании Arch Foundation (США) решили отправить на Луну статьи из Википедии. Для этого необычную библиотеку отольют в металле.

Активисты решили оставить необычное послание для людей из будущего. Для этого они планируют отправить на Луну необычную библиотеку, которая будет отлита в металле и содержать информацию из статей сайта Википедия. Такой серьезный проект взялась курировать американская некоммерческая организация Arch Foundation.

Сообщается, что Луна для отправки библиотеки была выбрана не случайно, ведь о ней на сайте размещено большое количество информации. Сообщается, что активисты решили отправить в космос весь архив английской Википедии за всю её историю. Для реализации задуманного, каждую статью напечатают на специальных нанопластинах, которые сделаны из никеля, что позволит уменьшить миллионы страниц реального текста до пластинки, которая будет иметь размеры компакт-диска.

Такой материал был выбран не случайно, никель не боится агрессивной среды, яркого солнечного света, поэтому, в отличие от других металлов, не подвержены коррозии. Активисты уверенны, что отправленный на Луну архив пролежит там миллионы лет и будет представлять огромный интерес для потомков.