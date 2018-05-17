Ученые выяснили, что постель человека грязнее гнезда шимпанзе

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Исследователи из США выяснили, что в гнезде шимпанзе гораздо меньше бактерий чем в человеческой постели. В ходе работы ученые изучили 41 гнездо шимпанзе в Танзании.

Эксперты выяснили что микрофлора в домах обезьян намного чище, чем в постели человека. Это объясняется тем, что у шимпанзе естественная среда обитания. Свои жилища приматы строят на дереве, и с виду они почти не отличаются от птичьих гнезд.

Мы знаем, что с точки зрения гигиены наиболее правильно спать на кровати, однако исследование показало, что количество фекальных, оральных и кожных бактерий в постели человека примерно в 10 раз больше, чем у шимпанзе. Кроме того, в гнездах обезьян обнаружили только четыре паразита, которые к тому же, оказались безвредны.

Главный секрет чистоты ночлега шимпанзе заключается в его "одноразовости". Приматы сгибают и ломают ветви, укладывая их по окружности и проведя ночь в сооруженном доме, больше туда не возвращаются. Вместо этого они предпочитают каждый раз строить гнездо заново.