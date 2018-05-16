На Марсе найдена летающая тарелка

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Американский уфолог детально изучает все новые снимки, которые выкладывают на своем официальном сайте специалисты NASA. Джордж Грэхэм сообщил, что обнаружил на Марсе летающую тарелку.

Уфолог из США Джордж Грэхэм уже долгое время занимается поисками инопланетных форм жизни. Для обнаружения следов инопланетян он изучает фотографии и видео записи, которые получают специалисты NASA.

На одном из последних кадров, которые выложены в открытом доступе на сайте NASA уфолог обнаружил на Красной планете останки инопланетного корабля и следы его падения. Для подтверждения своих выводов он разместил видеоролик и попросил пользователей высказать свое мнение по данному поводу. В комментариях люди сообщили, что инопланетный корабль сильно маленький в сравнении с ранее обнаруженными останками НЛО.

Также в сети предположили, что эксперты NASA неумело скрыли ряд настоящих объектов, в числе которых дискообразный звездолет и огромная башня. Джордж Грэхэм выразил согласие с пользователями, подчеркивая недобросовестность американского агентства в вопросе раскрытия данных о внеземных цивилизациях.