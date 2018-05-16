На видео сняли НЛО, которые со скоростью покидали Землю

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Американцам в очередной раз «посчастливилось» стать свидетелями инопланетного вторжения. Очевидцы смогли на камеру смартфона зафиксировать, как НЛО покидали нашу планету.

Стало известно, что 10 мая на территории штата Техас в городе Вебстер местные жители стали невольными свидетелями настоящих НЛО. По словам людей, они услышали сильный шум, после чего в небо взлетели сразу несколько неизвестных объектов. Данный случай уже стали изучать американские уфологи, которые заинтересовались инопланетными объектами.

На видео можно заметить, как на последних секундах НЛО поспешно покидали местность на которой ранее остановились. Очевидцы заявили, что в первый раз увидели подобные аппараты, которые напоминали летающие тарелки пришельцев.