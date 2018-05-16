Над Лас-Вегасом заметили пульсирующий НЛО

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Лас-Вегас – это город, который круглосуточно ярко сверкает, однако одному уфологу-любителю удалось обнаружить свет, который отличается от других. По его словам, это был пульсирующий НЛО, как сообщает VistaNews.

Очевидец опубликовал в Сети доказательство своих слов. Уфолог отметил, что сначала ему показалось, будто корабль над Лас-Вегасом летает один. Однако поскольку НЛО пульсировал очень ярко, то, скорее всего, что там как минимум несколько космолётов. Очевидец отметил, что не впервые такое наблюдает.

Уфолог заявил, что корабли инопланетян могли направляться к Зоне 51 – месту, где, по мнению исследователей по пришельцам, Пентагон контактирует как раз с внеземными формами жизни. Некоторые комментаторы в Сети предположили, что корабли могли быть грузовыми, доставляя на базу продовольство. Другие и вовсе не поверили в реальность такого НЛО над Лас-Вегасом, считая, что уфолог перепутал инопланетные космолёты с земной техникой.