Ученые СПбГУ предложили печатать дешевые зубные протезы на 3D-принтере

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Установка зубного протеза является довольно дорогостоящей процедурой, вынуждающей многих людей терпеть зубную боль до последнего. Специалисты Санкт-Петербургского госуниверситета придумали способ решения актуальной проблемы посредством фотополимерной смолы.

Ученые СПбГУ уже собрали стереолитографический 3D-принтер, которому предстоит печатать дешевые зубные протезы. Осталось лишь заложить в трехмерную цифровую модель желаемые размеры будущих зубопротезов. Петербургские специалисты предложили сделать свой 3D-принтер максимально доступным, так как он позволяет более, чем в 2 раза уменьшить стоимость установки зубного протеза. Сейчас такая процедура оценивается в 5,5 тысячи рублей, при использовании фотополимерной смолы ученых Санкт-Петербургского госуниверситета – 2 тысячи.

Примечательно, все материалы, используемые для создания зубопротезов – гипоаллергенные. Также революционный 3D-принтер позволяет значительно сэкономить время устранения пустого места в ротовой полости, производя образец в разы быстрее современных мастеров.