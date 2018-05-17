Учёные создали в Саратове уникальный аппарат для диагностики сердца

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Перед специалистами стояла задача по разработке уникального комплекса. Он должен стать способным к диагностике того, в каком функциональном состоянии находится сердечно-сосудистая система.

Учёные, работающие в Саратове, смогли справиться с созданием такого аппарата. Со слов специалистов, разработка является уникальной. Ничего подобного пока нет не только в России, но и за рубежом.

В состав комплекса входит прикроватный монитор, а также носимый регистратор небольшого размера. Поступающие с них данные считываются специальной программой. Её также разработали в Саратове.

Работа комплекса основана на том, что он сопоставляет различные параметры жизнедеятельности человека. В том числе вариабельность сердечного ритма или меру по фазовой синхронизации ритма, с которым осуществляется дыхание.

Затем полученные данные подвергаются анализу. Полученные результаты сравниваются с аналогичными показателями различных групп людей. Среди них, как те, кто здоровы, так и перенесшие разные болезни. В частности, инфаркт.

Уже созданы макетные образцы. Комплекс продолжает совершенствоваться. Чтобы изобретение успешно коммерциализировать, потребуется ещё около трёх лет работы и 16 миллионов рублей.